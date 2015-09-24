У центрі Москви десятки тисяч мусульман святкують Курбан-Байрам (фото, відео)

Про це повідомив РИА Новости керівник прес-служби ГУМВС російської столиці Андрій Галиакберов.

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"Святкування Курбан-байраму в столиці взяло участь близько 140 тисяч осіб. У тому числі близько 80 тисяч віруючих зібралися біля Московської соборної мечеті, яка відкрилася напередодні", — повідомив він.

Порушень правопорядку та надзвичайних подій не допущено. Московська поліція забезпечила громадський порядок і безпеку громадян у повному обсязі, зазначив представник ГУМВС.