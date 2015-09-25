У Кремлі назвали умови, за яких Путін зустрінеться з Елтоном Джоном

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РІА «Новини».

«Домовились так: коли графіки їх перетнуться. У Елтона Джона теж графік, адже Путін ще кілька днів тому вирішив йому зателефонувати, вони не могли зателефонувати, тому що Елтон Джон був десь у Бразилії, він же теж на місці не сидить, досить активну позицію займає, і тому багато подорожує. Ну і ви знаєте робочий графік президента. Тому домовилися так, що якщо графіки перетнуться, то така зустріч зможе відбутися, принаймні, готовність і того, і іншого є», - заявив Пєсков.

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Раніше повідомлялося, що британського співака Елтона Джона перед розмовою з Путіним довелося переконувати в тому, що з ним буде говорити саме лідер Росії. Путін зателефонував Елтону Джону у четвер, 24 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Володимир Краснов, відомий як пранкер Вован, зізнався в тому, що розіграв Елтона Джона і поговорив з ним по телефону від імені Путіна.