Вибори в Каталонії виграли прибічники незалежності - екзит-пол

23:21, 27 вересня 2015
Світ
862 0

Дострокові парламентські вибори в Каталонії виграв політичний блок "Разом до так", що виступає за незалежність регіону від Іспанії.

REUTERS

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного каталонським телеканалом TV3, передає Європейська правда.

Зокрема, блок, до складу якого входять правляча партія Артура Маса "Демократична конвергенція Каталонії" і "Ліві республіканці Каталонії", отримає згідно з результатами екзит-полу від 63 до 66 місць в парламенті, який налічує 135 депутатів.

REUTERS

Ще одна політична сила "Кандидатура народної єдності" (CUP), з якою "Разом до так" найімовірніше вступить в коаліцію, отримує від 11 до 13 місць в каталонському парламенті.

Таким чином прихильники незалежності отримують у місцевому парламенті більшість.

Водночас, за даними екзит-полу, противники незалежності "Громадяни" отримають від 19 до 21 місця в парламенті, Catalunya Si que es (Каталонія, так, це можливо) — 12-14, соціалісти — 14-16, і правляча Народна партія — 9-11 місць.

Як повідомляв УНІАН, у Каталонії – автономній області Іспанії, у неділю проходять місцеві вибори. Опитування громадської думки показують, що більшість каталонців виступають за референдум про незалежність, але не мають єдиної думки щодо того, чи хочуть відділитися від Іспанії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter