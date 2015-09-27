Вибори в Каталонії виграли прибічники незалежності - екзит-пол

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного каталонським телеканалом TV3, передає Європейська правда.

Зокрема, блок, до складу якого входять правляча партія Артура Маса "Демократична конвергенція Каталонії" і "Ліві республіканці Каталонії", отримає згідно з результатами екзит-полу від 63 до 66 місць в парламенті, який налічує 135 депутатів.

Ще одна політична сила "Кандидатура народної єдності" (CUP), з якою "Разом до так" найімовірніше вступить в коаліцію, отримує від 11 до 13 місць в каталонському парламенті.

Таким чином прихильники незалежності отримують у місцевому парламенті більшість.

Водночас, за даними екзит-полу, противники незалежності "Громадяни" отримають від 19 до 21 місця в парламенті, Catalunya Si que es (Каталонія, так, це можливо) — 12-14, соціалісти — 14-16, і правляча Народна партія — 9-11 місць.

Як повідомляв УНІАН, у Каталонії – автономній області Іспанії, у неділю проходять місцеві вибори. Опитування громадської думки показують, що більшість каталонців виступають за референдум про незалежність, але не мають єдиної думки щодо того, чи хочуть відділитися від Іспанії.