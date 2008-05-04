Грузія звинувачує Росію у провокації і введенні в оману міжнародної громадськості

Представник МЗС Грузії назвав провокацією повідомлення ряду російських ЗМІ про те, що офіційний Тбілісі нібито готується до проведення збройної операції в Абхазькому регіоні.

"Такі твердження, - заявив він, - абсолютно безпідставні і носять провокаційний характер, що мають на меті вивести з рівноваги грузинську сторону і ввести в оману міжнародну громадськість".

Як передає ІТАР-ТАСС, представник зовнішньополітичного відомства Грузії також назвав дезинформацією повідомлення про те, що "ряд іноземних посольств у Тбілісі готуються до евакуації своїх співробітників зі столиці Грузії".

Представники акредитованих у Тбілісі посольств провідних країн світу заявили, що "працюють в звичайному режимі і не готуються до евакуації співробітників своїх посольств".