Голова КНР: "Закон джунглів" не може бути моделлю партнерства країн

"Закон джунглів" означає те, що слабкі підвладні сильним. Так країни вести себе не можуть. Ті, хто зарозуміло застосовують силу, фактично піднімають камінь, який в кінцевому рахунку впаде їм на ноги", — сказав Сі Цзіньпін, передає РИА Новости.

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Він також підкреслив, що всім країнам необхідно відкидати менталітет "холодної війни" у всіх її проявах.

За словами Сі Цзіньпіна, необхідно відвести важливу роль ООН і Ради Безпеки в справі припинення конфліктів і підтримки миру при використанні підходів мирного врегулювання суперечок і застосування примусових заходів, щоб "ворожнеча поступалася (місцем) дружбі".