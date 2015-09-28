Голова КНР: "Закон джунглів" не може бути моделлю партнерства країн
18:59, 28 вересня 2015Світ
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"Закон джунглів" не може бути моделлю для взаємодії між державами, заявив голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи на 70-й Генасамблеї ООН.
REUTERS
"Закон джунглів" означає те, що слабкі підвладні сильним. Так країни вести себе не можуть. Ті, хто зарозуміло застосовують силу, фактично піднімають камінь, який в кінцевому рахунку впаде їм на ноги", — сказав Сі Цзіньпін, передає РИА Новости.
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Він також підкреслив, що всім країнам необхідно відкидати менталітет "холодної війни" у всіх її проявах.
За словами Сі Цзіньпіна, необхідно відвести важливу роль ООН і Ради Безпеки в справі припинення конфліктів і підтримки миру при використанні підходів мирного врегулювання суперечок і застосування примусових заходів, щоб "ворожнеча поступалася (місцем) дружбі".
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