На цьогорічній Генасамблеї ООН чекають рекордну кількість світових лідерів

"Тиждень високого представництва на Генеральній асамблеї завжди відомий як майданчик для дипломатичних контактів, але я думаю, що цього року поб’є рекорди", – відзначила посол США в ООН Саманта Пауер, зазначивши, що найбільша кількість світових лідерів в історії ООН може відвідати сесію Генеральної асамблеї, передає радіо "Свобода".

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Папа Франциск виступить із трибуни ООН 25 вересня під час свого першого візиту до США. Сі Цзіньпін, який також перебуває у США з державним візитом, дебютуватиме в ООН як голова Китаю.

Також нечастою є поява в штаб-квартирі ООН канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Росії Володимира Путіна, президента Ірану Хасана Роугані та кубинського лідера Рауля Кастро.

Володимир Путін, як очікується, виступить 28 вересня і говоритиме про Сирію і необхідність об’єднатися для боротьби з тероризмом.

Під час візиту президента України Петра Порошенка до Нью-Йорка у рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН очікується два його виступи. 27 вересня Петро Порошенко виступить на Саміті сталого розвитку, а 29 вересня – на пленарних дебатах.

Цього року ООН відзначає 70-ту річницю від створення цієї міжнародної організації.