Німеччина хоче від Росії роз'яснень про авіаудари в Сирії

"Досі нам не надали жодної інформації по суті, що стосується цілей і методів цих авіаударів", - сказав міністр в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку в середу, 30 вересня, передає Deutsche Welle.

В інтересах Москви надати світовій спільноті цю інформацію як можна швидше, підкреслив він.

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Штайнмайер наполягає на тому, що будь-які військові дії на території Сирії повинні бути узгоджені на міжнародному рівні. В іншому випадку і без того "напружена обстановка" загрожує виникненням "подальших непорозумінь" між партнерами, застеріг він.

Керівник МЗС Німеччини зазначив, що одними тільки військовими діями сирійський конфлікт врегулювати неможливо і порадив Росії, США і сусідам Сирії по регіону якомога швидше включитися в дипломатичний процес.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

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Нагадаємо, сьогодні Росія завдала перший авіаудар в Сирії, однак не по ісламістах, а по опозиціонерам. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти «Ісламської держави».