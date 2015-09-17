Стали відомі всі особи, що потрапили під санкції України (весь список)

Під нові українські санкції потрапили 388 фізичних і 105 юридичних осіб. Про це йдеться в додатках до указу президента.

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Серед них — російські міністри, військові чиновники, журналісти, судді, які продовжували арешт Савченко, кримські сепаратисти і бойовики з Донбасу, авіакомпанії, ЗМІ та інші.

Зокрема, у списку виявилися глава Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачов, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і два його заступника. Також під санкції потрапили глава Чечні Рамзан Кадиров, 16 депутатів Держдуми і три члена Ради Федерації. Серед депутатів — спікер Сергій Наришкін, лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов і співак-депутат Йосип Кобзон.