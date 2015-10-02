У Мінфіні Росії відкинули додаткове фінансування операції у Сирії

При цьому він уточнив, що йдеться про поточний рік, передає Бі-бі-сі. Силуанов зазначив, що в рамках бюджету 2016 року це питання поки не опрацьовувалося.

"У нас все це робиться в межах бюджету міноборони. Якихось додаткових витрат у поточному році ми зазнавати не будемо", - сказав міністр, додавши, що уряд подивиться, що буде в наступному році.

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При цьому офіційно вартість операції в Сирії не називалася.

Раніше сьогодні колишній міністр фінансів РФ і голова Комітету громадських ініціатив Олексій Кудрін порівняв витрати на російську військову операцію у Сирії з вартістю масштабних навчань.