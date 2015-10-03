У Міноборони РФ відзвітували про авіаудари "по об'єктах ІДІЛ" у Сирії (відео)

Як говориться в звіті російського оборонного відомства про дії авіації РФ в Сирії за добу, "безпілотними засобами здійснюється цілодобовий моніторинг обстановки в районах дій бандформувань ІДІЛ. Всі виявлені цілі оперативно уражаються, незалежно від погодних умов і часу доби".

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"За минулу добу літаки російської авіагрупи в Сирії Су-34 і Су24М здійснили понад 20 вильотів літаків по 9 об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ. Ввечері та вночі в результаті 6 вильотів літаків з авіабази Хмеймім було нанесено точкові удари по 3 об'єктам терористичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Згідно з повідомленням, "точковим ударом бетонобойною авіабомбою Бетаб500 з літака Су34 в районі населеного пункту Ракка знищено захищений командний пункт одного з бандформувань, а також підземний бункер зі складом вибухових речовин і боєприпасів".

Крім цього, як запевняють в Міноборони РФ, "в провінції Ідліб у районі Джіср-еш-Шугур фронтовими бомбардувальниками Су-24М знищено пункти зберігання військової техніки, що використовувалися бойовиками для підготовки терактів. Крім того, завдано авіаудару по розташованій в тому ж районі базі бойовиків, в результаті якого повністю зруйновано склади озброєння і матеріально-технічного майна, розташовані на даному об'єкті".

"Прямим попаданням авіабомби знищено цех, в якому на автомобілі підвищеної прохідності монтувалися великокаліберні кулемети та інше важке озброєння. Арет-ен-Нууман, провінція Ідліб, коригованою авіабомбою Каб500, за даними об'єктивного контролю, зруйновано фортифікаційні споруди терористів, знищено склади боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, а також 7 одиниць техніки", - стверджують у Міноборони РФ.

За даними російського оборонного відомства, робота яких-небудь засобів ППО в районах застосування російських літаків на території Сирії не зафіксовано.