"Війні - ні!": у Мінську протестують проти створення російської військової бази (фото)

Опозиційні політики поширили раніше заяву про неприпустимість створення в Білорусі іноземних військових баз, передає місцеве видання Sputnik.

Приводом для цього стали переговори республіки і РФ про можливе створення авіабази під Бобруйськом.

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До початку акції на столичній Площі Свободи зібралося, за оцінками правозахисників, понад сто осіб. Багато з них принесли із собою біло-червоно-білі прапори, а також символіку кампанії "Європейська Білорусь" і партії ОГП. Крім цього, деякі з присутніх тримають у руках антивоєнні плакати.

Розпочався мітинг мирно, співробітники міліції не втручаються у його хід.

Люди скандують "Ні чужим військовим базам", "Живе Білорусь" та "Війні - ні!"