Великобританія допускає "номінальне" правління Асада протягом певного часу
Голова МЗС Великобританії Філіп Хаммонд допустив, що президент Сирії Башар Асад може протягом кількох місяців залишатися "номінальним лідером" країни.
Про це повідомляє DT.ua із посиланням на Reuters.
За його словами, якщо знаходження Асада при владі допоможе врегулюванню конфлікту в країні, він може залишитися президентом на певний час, за умови, що на наступний термін він не буде балотуватися, а також відмовиться від контролю за сирійськими силовиками.
"Якщо ціна цього (припинення конфлікту в Сирії - ред.) буде полягати в тому, що нам доведеться погодитися з тим, що Асад залишиться номінальним главою держави на якийсь час, то стане мене хвилювати, будуть це три дні, три тижні, три місяці або навіть більше? Не думаю, що стане", - заявив глава МЗС Великобританії.
При цьому він зазначив, що про цей перехідний період жодної угоди з Москвою і Тегераном не було.
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"На даний момент не існує жодної угоди з росіянами та іранцями, про те, що там (в Сирії - ред.) повинен бути перехідний період", - сказав Хаммонд.
При цьому ТАСС відзначає, що Reuters вніс правку у висловлювання міністра закордонних справ Великобританії Філіпа Хаммонда про те, скільки, на його думку, президент Сирії Башар Асад може залишатися при владі. Зокрема, в початковому тексті згадувався більш тривалий термін - три роки ("...то стане мене хвилювати, будуть це три дні, три тижні, три місяці, три роки чи навіть більше?"...).
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Як повідомляв УНІАН раніше, сирійський президент Башар Асад заявив, що піде у відставку, якщо це допоможе вирішити конфлікт в країні. Крім того, президент Сирії зазначив, що влада його країни вимагає від західних лідерів, аби ті розповіли своїм народам "правду".