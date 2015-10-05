Великобританія допускає "номінальне" правління Асада протягом певного часу

Про це повідомляє DT.ua із посиланням на Reuters.

За його словами, якщо знаходження Асада при владі допоможе врегулюванню конфлікту в країні, він може залишитися президентом на певний час, за умови, що на наступний термін він не буде балотуватися, а також відмовиться від контролю за сирійськими силовиками.

"Якщо ціна цього (припинення конфлікту в Сирії - ред.) буде полягати в тому, що нам доведеться погодитися з тим, що Асад залишиться номінальним главою держави на якийсь час, то стане мене хвилювати, будуть це три дні, три тижні, три місяці або навіть більше? Не думаю, що стане", - заявив глава МЗС Великобританії.

При цьому він зазначив, що про цей перехідний період жодної угоди з Москвою і Тегераном не було.

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"На даний момент не існує жодної угоди з росіянами та іранцями, про те, що там (в Сирії - ред.) повинен бути перехідний період", - сказав Хаммонд.

При цьому ТАСС відзначає, що Reuters вніс правку у висловлювання міністра закордонних справ Великобританії Філіпа Хаммонда про те, скільки, на його думку, президент Сирії Башар Асад може залишатися при владі. Зокрема, в початковому тексті згадувався більш тривалий термін - три роки ("...то стане мене хвилювати, будуть це три дні, три тижні, три місяці, три роки чи навіть більше?"...).

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Як повідомляв УНІАН раніше, сирійський президент Башар Асад заявив, що піде у відставку, якщо це допоможе вирішити конфлікт в країні. Крім того, президент Сирії зазначив, що влада його країни вимагає від західних лідерів, аби ті розповіли своїм народам "правду".