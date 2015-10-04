У Росії розповіли, якими ракетами завдають авіаударів у Сирії

Про це повідомив представник Військово-космічних сил РФ полковник Ігор Клімов, передає РІА Новости.

"Ракета Х-29Л класу "повітря-поверхня" має лазерну головку самонаведення. Коли відбувається запуск, льотчик підсвічує ціль лазерним прицілом, при цьому літак може продовжити маневр", - сказав Клімов.

Ракета здатна вражати цілі з точністю плюс-мінус два метри.

Читайте такожЄгипет схвалює військове втручання Росії в Сирії

"Маса бойової частини ракети - 500 кілограмів. Вона здатна вражати високоточні цілі і володіє підвищеними вражаючими факторами фугасної і осколкової дії", - додав Клімов.

Ці ракети ставлять на бомбардувальники Су-24 і Су-34.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Генштабі Росії заявили, що їхня авіагрупа в Сирії буде нарощувати удари по терористах, Міноборони РФ готове до взаємодії з усіма зацікавленими країнами.