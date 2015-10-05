Австрія готова відмивати російські гроші, тому Путін так довго залишається при владі - лауреат Пулітцерівської премії

Одна з причин, через яку Путін так довго залишається при владі - це готовність Австрії відмивати російські гроші.

Про це заявила Енн Епплбаум, експерт зі Східної Європи і лауреат Пулітцерівської премії, газеті Presse am Sonntag, повідомляє Die Presse.

"Моя проблема з Австрією, зокрема, це готовність відмивати російські гроші. Це одна з причин, чому Путін так довго залишається при владі: тому що західні країни так охоче допомагали красти гроші у російської держави, виводити їх із країни і відмивати", - вважає експерт.

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Епплбаум впевнена, що Австрія повинна припинити відмивати російські гроші.

"Заради самої себе. Тому що в іншому випадку, Ви самі станете жертвою цієї корупції. Підтримка Росії для Австрійської партії свободи зрозуміла, і, можлива також підтримка інших соціальних і політичних груп. Якщо Ви хочете залишатися незалежною країною, то повинні це зупинити", - каже експерт.

Повне інтерв'ю Енн Епплбаум читайте в проекті УНІАН "Зарубіжна преса".