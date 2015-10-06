Засідання Ради Росія-НАТО не буде - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбудеться 8 жовтня.

«Рішення про проведення засідання Ради Росія-НАТО немає. Було дві зустрічі після початку кризи в Україні. Чи буде засідання в найближчому майбутньому – станом на сьогодні рішення з цього питання прийнято не було. У нас є інші варіанти спілкування з росіянами – на політичному рівні і військовому. Ці зв'язки ми можемо використовувати і в ситуації, яку ми бачили в Туреччині (порушення російським військовим літаком повітряного простору Туреччини)», - пояснив Столтенберг ситуацію.

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При цьому він зазначив, що вітає контакти між США, які є лідером коаліції, яка веде боротьбу з «Ісламською державою», і Росією з наміром «встановити механізми, щоб запобігти інцидентам між різними літаками різних держав, які проводять дії у просторі».

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«НАТО не є частиною цього діалогу. Але я розумію необхідність встановити систему, щоб спілкуватися, щоб запобігти інцидентам та надзвичайним випадкам», - підкреслив генсек Альянсу.