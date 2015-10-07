Країни ЄС починають другу фазу операції із боротьби з нелегальним перевезенням біженців

Як передає російська служба ВВС, у рамках операції, відомої під назвою Sophia, її учасникам буде дозволено перехоплювати човен з нелегальними мігрантами, оглядати судна і затримувати контрабандистів у водах Середземномор'я.

Раніше в рамках операції Євросоюзу по боротьбі з нелегальними перевізниками мігрантів через Середземне море до Європи, передбачалися лише операції з рятування людей, які потрапили в лихо.

Керувати активною фазою військово-морської операції передбачається з Рима. Під командуванням італійського адмірала Енріко Кредендіно буде кілька кораблів. Приєднається до операції й британський фрегат HMS Richmond.

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"Ми зможемо підніматися на борт, оглядати та затримувати підозрілі судна в міжнародних водах, а передбачуваних нелегальних перевізників передавати в руки італійським судовим органам", - пояснювала раніше верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Могеріні.

Перший етап спільної операції Євросоюзу було розпочато 22 червня й він передбачав дислокацію в міжнародних водах кораблів, повітряних суден та безпілотників із метою збору інформації та моніторингу. Тоді операція носила назву EUNavfor Med.

Друга фаза операції отримала свою назву за ім’ям дівчинки, яка народилася на борту європейського судна, що в серпні врятувало її матір-біженку біля берегів Лівії.