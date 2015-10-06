Біля берегів Лівії врятували майже 2 тисячі мігрантів

За шість рятувальних операцій на берег було доставлено 1830 осіб, які розміщувалися на чотирьох катерах і двох гумових човнах, цитує видання Росбалт.

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Відзначається, що з 7 жовтня у наявних в регіоні кораблів Євросоюзу з'являться нові повноваження для боротьби з контрабандистами, які дозволяють захоплювати судна, які імовірно використовуються для доставки біженців.

Раніше повідомлялося, що Туреччина і Греція будуть патрулювати частину Егейського моря для зупинки потоку мігрантів.