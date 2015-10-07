У Лондоні нагородили саудівського блогера, засудженого за "образу ісламу"
11:44, 07 жовтня 2015Світ
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Блогер із Саудівської Аравії Раіф Бадаві, засуджений до 1000 ударів батогами і 10 років в'язниці за "образу ісламу", був удостоєний престижної нагороди в Лондоні за свою діяльність щодо захисту свободи слова.
У Великобританії нагородили саудівського блогера, що "образив іслам" / amnesty.org.ru
Про це повідомляє російська служба BBC.
Англійське відділення міжнародного ПЕН-клубу удостоїло блогера премії "За письменницьку відвагу". Раіф Бадаві створив сайт "Ліберальна мережа Саудівської Аравії", на сторінках якого велися дискусії на політичні та релігійні теми. Сайт проіснував чотири роки.
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У січні Бадаві отримав перші 50 ударів батогом, однак подальше покарання було відкладено через погіршення стану його здоров'я.
Король Саудівської Аравії Абдалла ібн Абдул-Азіз, який помер 23 січня цього року, встиг направити справу блогера на перегляд, однак Вищий суд Саудівської Аравії залишив вирок у силі.
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