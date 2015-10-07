Путін розраховує, що повітряно-космічні сили РФ підтримають в наземній операції армію Асада

Про це він сказав на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, повідомляє РИА Новости з посиланням на російський телеканал.

"Що стосується подальшої роботи, як ми і домовлялися, розраховую, що вона буде синхронізована з діями сирійської армії на землі і Військово-космічні сили будуть ефективно підтримувати наступальну операцію сирійської армії", - сказав Путін.

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Зазначається, що міністр оборони пообіцяв доповідати про ситуацію і виконувати домовленості.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня російські літаки завдали чергову серію авіаударів по сирійській провінції Хама і наближених до провінції Ідліб районів.

РИА Новости http://ria.ru/syria_mission/20151007/1298232176.html#ixzz3nsn2dMOW