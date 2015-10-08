Росія не повинна турбуватися за безпеку кордонів Туреччини, а повинна боротися з ІДІЛ – НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН, так сьогодні у Брюсселі Столтенберг відповів на запитання журналістів, чи потрібно Росії «сприяти більшій стабільності та безпеці кордонів Туреччини», як про це сказав речник російського президента Дмитро Песков. (Як відомо, російські літаки минулими вихідними двічі порушували повітряний простір Туреччини, у зв’язку з чим НАТО заявило, що це – неприйнятно. Президент Туреччини Ердоган пригрозив Росії, що вона втратить дружбу Анкари).

«Я так не думаю. Туреччина – сильний союзник і має другу найбільшу армію серед союзників... НАТО також завжди готове підтримати. Якщо буде необхідно, ми розгорнемо (свої сили), і ми в постійному діалозі з Туреччиною», - сказав генсек НАТО.

За його словами, ситуація в Сирії та ескалація російських військових дій стала предметом обговорення міністрів оборони країн НАТО.

«Міністри погодилися, що російська військова ескалація в Сирії викликає серйозне занепокоєння. Я закликаю Росію відігравати конструктивну роль у боротьбі з «Ісламською державою». Але російські дії та підтримка режиму не є такими, що допомагають. Нещодавні порушення повітряного простору Туреччини є неприйнятними. НАТО продовжить відслідковувати розвиток подій, і ми стоїмо разом в нашій сильній солідарності з Туреччиною», - заявив Столтенберг.

При цьому генсек Альянсу наголосив, що НАТО готове захистити кожного союзника. «І це, звичайно, також стосується Туреччини. Збільшуючи готовність та підготовку, ми здатні розгорнути сили на Півдні чи Сході, якщо та коли це буде необхідно. Саме тому ми інвестуємо в нашу колективну безпеку, як відповідь на те, що ми бачимо як з Півдня, так і зі Сходу», - додав він.

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Столтенберг пояснив, що те, що відбувається в Сирії, «важливо для НАТО». «Ми бачимо, що Росія перевіряє свою деяку сучасну зброю, ми бачимо, що збільшення військової присутності Росії в Сирії веде до порушення повітряного простору НАТО, вони збільшили присутність не тільки на землі в Сирії, але й в іншій частині Середземномор’я. Це все є викликом для НАТО», - деталізував генсек.

На його переконання, зараз «більш ніж будь-коли» необхідне політичне вирішення кризи в Сирії: «НАТО підтримує зусилля ООН та інших, хто намагається знайти політичне вирішення кризі шляхом переговорів».