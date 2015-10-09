Жертвами тисняви під час хаджу стали понад 1,2 тисячі осіб - незалежні підрахунки
09:12, 09 жовтня 2015Світ
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Кількість людей, які загинули минулого місяця під час хаджу в Мекку, становить від 1221 до 1339 осіб, свідчать незалежні підрахунки.
REUTERS
Як передає радіо «Свобода», такі підрахунки базуються на повідомленнях із різних країн, чиї громадяни стали жертвами тисняви під час паломництва.
Це набагато більше, ніж офіційно підтверджена владою Саудівської Аравії кількість - 769 загиблих.
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Зокрема, Іран повідомив, що втратив 464 своїх співгромадян. Єгипет повідомив про 148 загиблих, Індонезія - 120.
Значна кількість смертей викликала на адресу Саудівської Аравії з боку Ірану неодноразові звинувачення в некомпетентності і поганій організації паломництва.
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