Глава Пентагону підтвердив падіння російських ракет на території Ірану

Виступаючи на спільній з міністром оборони Великобританії Майклом Феллоном прес-конференції в Лондоні глава Пентагону припустив, що причиною падіння ракет могла стати несправність, передає РБК з посиланням на AP.

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Раніше телекомпанія CNN з посиланням на двох посадових осіб США повідомила, що частина крилатих ракет, випущених по Сирії з акваторії Каспійського моря, не долетіла до місця призначення і впала в Ірані. Один зі співрозмовників телекомпанії припустив, що в результаті інциденту могли бути жертви, проте другий співрозмовник цю інформацію не підтвердив.

У Міноборони Росії заяви CNN спростували. "Який би не був неприємний і "несподіваний" для наших колег в Пентагоні і Ленглі вчорашній удару високоточною зброєю по інфраструктурі ІДІЛ в Сирії, - все-таки всі запущені з кораблів ракети знайшли свої цілі. Це факт. Інакше довелося б визнати, що розташовані на значній відстані один від одного об'єкти терористичного угруповання ІДІЛ у Сирії вчора вибухнули самі по собі. Причому майже синхронно", - заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

Як повідомлялося, 7 жовтня стало відомо про запуск крилатих ракет по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії з кораблів Каспійської флотилії ВМФ РФ. За даними російського військового відомства, ракети пролетіли над територією Ірану та Іраку, вразивши всі поставлені цілі з точністю до 3 м.