Баварія погрожує Німеччині судом, якщо вона не захоче обмежити потік біженців

Федеральна земля Баварія погрожує німецькому уряду судом, якщо той не прийме негайні кроки з обмеження потоку біженців.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Ми домовилися, що, якщо федеральний уряд не прийме найближчим часом ефективних кроків щоб обмежити постійний приплив шукачів притулку ... Баварія залишає за собою право звернутися до Конституційного суду", - сказав баварський міністр внутрішніх справ Йоахім Геррманн після регіональної наради кабінету міністрів в Мюнхені.

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Раніше він заявив, що Баварія не пускатиме біженців з Австрії, якщо країна і надалі ігноруватиме європейське правом, пропускаючи біженців до Німеччини.

Як повідомлялося, 13 вересня Німеччина оголосила про тимчасове повернення до контролю на кордоні між Баварією та Австрією через масовий наплив біженців.

Нагадаємо, з січня по вересень в Німеччині зареєстрували 577 тис. шукачів притулку.