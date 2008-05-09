Італія визначилася з кандидатурою нового комісара ЄС

Новим комісаром ЄС від Італії стане Антоніо ТАЖАНІ замість Франко ФРАТТІНІ, якій пішов у відставку через отримання посади міністра закордонних справ Італії.

Про це УНІАН повідомили в Єврокомісії.

Італійській уряд вирішив запропонувати кандидатуру А.ТАЖАНІ після консультацій з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, новий комісар від Італії займатиметься питаннями транспорту, а питання юстиції, свободи та безпеки, якими опікувався Ф.ФРАТТІНІ будуть передані чинному віце-президенту Єврокомісії Жаку БАРРО, якій займався цими питаннями за сумісництвом під час передвиборчої відпустки Ф.ФРАТТІНІ.

Ф.ФРАТТІНІ перебував у відпустці, яку він взяв з початку квітня для участі у парламентських виборах в Італії за списком об’єднання “Народ свободи” на чолі із Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

За результатами виборів, що відбулися 9-10 квітня, об’єднання С.БЕРЛУСКОНІ отримало перемогу на виборах.

Ф.ФРАТТІНІ в уряді С.БЕРЛУСКОНІ обійме посаду міністра закордонних справ Італії.