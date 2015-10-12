У Афганістані розбився вертоліт НАТО: п'ятеро людей загинули

В афганському Кабулі при посадці на території штаб-квартири місії НАТО "Операція. Рішуча підтримка" упав вертоліт. Про це, посилаючись на заяву представника альянсу, повідомляє агентство DPA.

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Повідомляється, що в катастрофі загинули п'ятеро військових, ще п'ять осіб постраждали. Відомо, що серед загиблих було двоє військовослужбовців Королівських військово-повітряних сил Великобританії.

За словами представника Міноборони НАТО, "це був нещасний випадок, а не результат ворожої активності".

Зараз ведеться розслідування причин аварії.

Відзначимо, на території Афганістану діє радикальний рух "Талібан", урядові війська постійно проводять спецоперації, спрямовані на боротьбу з бойовиками.