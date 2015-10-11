У столиці Афганістану прогримів потужний вибух

Про це повідомляє в неділю, 11 жовтня, афганський телеканал Tolo News з посиланням на очевидців, передає Lenta.ru.

Вибух прогримів о 09:20 за місцевим часом. Метою атаки, за інформацією телеканалу, був автомобіль з іноземними військовослужбовцями. Про загиблих не повідомляється, але відомо про те, що в результаті вибуху постраждали цивільні особи. Національна приналежність військових не називається.

Місце події в даний час перекрито силами безпеки Афганістану. Влада поки ніяк не прокоментували напад.

В Афганістані останнім часом активізувалися бойовики руху «Талібан». 28 вересня терористи атакували місто Кундуз на півночі країни. Вони захопили ключові пункти на підході до нього, після чого приступили до зачистки населеного пункту. Ними були захоплені будівлі провінційного ради, Вищої ради миру і міські лікарні. Більшість армійських і поліцейських підрозділів перебували за містом, губернатор провінції Кундуз Мухаммед Омер Сафі — в Таджикистані, а все керівництво силовиків — в Кабулі.

Через три дні урядовій армії вдалося вибити бойовиків з міста, проте ситуація залишається нестабільною.