Наплив біженців у ЄС може фінансувати Росія - міністр оборони Чехії

Як передає Radio Praha, Стропніцький заявив, що не очікує найближчим часом ослаблення потоку біженців, які прагнуть потрапити до країн Євросоюзу.

Він також поділився інформацією, отриманою від глави угорського Міноборони, щодо переміщення мігрантів територією Балканського півострова до шенгенського кордону.

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За словами Стропніцького, йому повідомили, що біженців перевозять автобуси, що ймовірно фінансуються з Росії, і у нього немає підстав не довіряти цьому. "У мене є інформація, яку я не можу стовідсотково підтвердити, але й не вірити їй у мене немає підстав", - зазначив він. Таким чином, вважає міністр, не виключено, що Росія фінансує наплив біженців до Європейськиго союзу.

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"Я не здатний це довести, але можна поставити запитання, чиїм інтересам служить актуальна масивна кампанія, націлена на Європейський союз. Я можу сказати, що згуртований і міцний Євросоюз вже точно не є прагненням Російської Федерації", - додав чеський міністр.