У Росії видання отримало попередження за фото розтоптаного у Сирії триколора

На ньому було розміщено фото прапора РФ, який топчуть розгнівані жителі Алеппо, обурені російським обстрілом, передає Бі-бі-сі.

За заявою російського наглядового відомства, ілюстрація зображує групу людей, які оскверняють державний прапор Росії, а така дія є в РФ злочином.

"Згідно із ч. 6 ст. 10 Федерального закону № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" забороняється публікація інформації, за поширення якої передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність", - йдеться у повідомленні.

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Посилаючись на статтю 16 російського закону про ЗМІ, Роскомнагляд виніс редакції та засновнику Znak.com попередження. За законом, якщо протягом року засіб масової інформації отримує такі письмові попередження "неодноразово", це може стати підставою для припинення його діяльності.

У статті від 8 жовтня йдеться про демонстрацію, що відбулася в сирійському місті Алеппо після того, як російська авіація завдала удару по цьому місту, яке перебуває під контролем опозиції. Про демонстрацію, як сказано в тексті, повідомив користувач Твітеру bangkokdave. Він і розмістив фото, ретвіт якого розмістив блогер Адагамов - скан його поста і був у публікації Znak.com.