Російська авіація знищила двох лідерів ІДІЛ і близько 200 рядових бойовиків у Сирії
19:16, 09 жовтня 2015Світ
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В результаті удару авіації РФ по штабу ісламістського угрупування "Ліва-аль-Хак" ліквідовані двоє польових командирів "Ісламської держави".
REUTERS
Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗС РФ Ігор Макушев, передає РІА "Новости".
"Прямим попаданням високоточних бомб КАБ 500-З знищений штаб угруповання формування "Ліва-аль-Хак". За даними радіоперехоплення, в результаті удару ліквідовані двоє високопоставлених польових командирів ІДІЛ і близько 200 бойовиків", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, армія президента Сирії Башара Асада за сьогоднішній день знищили більше 50 бойовиків на території Сирії.
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