Російська авіація знищила двох лідерів ІДІЛ і близько 200 рядових бойовиків у Сирії

Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗС РФ Ігор Макушев, передає РІА "Новости".

"Прямим попаданням високоточних бомб КАБ 500-З знищений штаб угруповання формування "Ліва-аль-Хак". За даними радіоперехоплення, в результаті удару ліквідовані двоє високопоставлених польових командирів ІДІЛ і близько 200 бойовиків", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, армія президента Сирії Башара Асада за сьогоднішній день знищили більше 50 бойовиків на території Сирії.