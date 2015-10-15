Адміністрація Обами не знає, що робити з Росією – американський журналіст

Про це розповів американський журналіст, колишній військовий, який служив в Афганістані, Адріан Боненбергер, пише Новое время.

"Обама розповідав про те, як світ стане більш безпечним. Цього так і не сталося. Я вірю і в діалог, і в дипломатію. Людина з мінімальними моральними цінностями повина спробувати вирішити справу миром, перш ніж вступати у війну - найбільш небезпечне заняття з усіх, придуманих людьми, після якого навіть солдати і офіцери, що вижили, залишаються назавжди травмованими побаченим", - вважає він.

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За словами американського журналіста, адміністрація Обами непохитно відмовлялася від розробки розумної зовнішньополітичної стратегії, яка допомогла б визначити відносини з різними регіонами світу.

"Цей вакуум тут же заповнили дві нові сили: регіональний та етнічний ісламський екстремізм на Близькому Сході і відроджений російський націоналізм в Євразії, сумним наслідком якого став конфлікт в Україні. Схоже, адміністрація Обами не знає, що робити з Росією, або не готова що-небудь робити, крім символічних кроків", - підкреслив Боненбергер.

Американський журналіст вважає, що путінська Росія використовує цю вседозволеність, відправляючи свої війська в Сирію, щоб відкрито підтримати режим Башара Асада, а також продовжує окупацію Криму і територій у Східній Україні.

Повне інтерв'ю читайте у випуску журналу "Новое время страны" №38.