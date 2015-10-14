США відмовилися прийняти делегацію РФ на чолі з Медведєвим для обговорення операції в Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

"Нам (від Сполучених Штатів) надійшла відповідь, що (американську) делегацію направляти до Москви у них не виходить і прийняти (російську) делегацію у Вашингтоні не виходить теж", - сказав Лавров, виступаючи в Держдумі

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.