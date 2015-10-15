В ООН заговорили про можливе перемир'я в Сирії

Про це пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Так, виступаючи на брифінгу в Женеві, Еліассон оголосив, що чиновникам ООН вдалося виявити чотири райони в Сирії, в яких можна домовитися про перемир'я.

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«Мені не здається, що прірва між ворогуючими сторонами є непереборною, - зазначив Еліассон. - При наявності політичної волі, я вважаю, що, як не парадоксально, нинішні ризики ескалації конфлікту могли б підштовхнути сторони до пошуку політичних шляхів виходу з кризи».

Крім того, Еліассон пояснив відсутність в Сирії миротворців ООН. За його словами, ситуація там ще не досягла такого напруження, коли треба було б серйозно розглядати питання про введення у країну «блакитних касок».

Як відомо, війна в Сирії триває з 2011 року. За цей час загинули більше 230 тисяч людей. Близько 11,5 мільйона сирійців - більше половини населення країни були змушені покинути свої будинки.