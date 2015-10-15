Авіація Росії вдарила по 32 об'єктах ІДІЛ: знищено комплекс "Оса"
14:52, 15 жовтня 2015Війна
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Російська авіагрупа в Сирії завдала ударів по 32 об'єктах «Ісламської держави».
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости».
«Протягом доби літаки російської авіагрупи продовжили нанесення ударів по інфраструктурі терористичної угруповання ІДІЛ в Сирійській Арабській Республіці. З авіабази «Хмеймім» виконано 33 бойових вильоти на 32 об'єктах терористів в провінціях Ідліб, Хама, Дамаск, Алеппо і Дейр-Ез-Зор», - заявив представник Міноборони Ігор Конашенков.
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Військовий заявив, що інтенсивність польотів дещо знизилась, так як сирійські збройні сили розпочали наступ.
Крім того, при ударі російської авіації знищено комплекс «Оса», захоплений ІД.
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