МЗС Росії готове конструктивно співпрацювати з новообраними членами РБ ООН

Про це повідомляє прес-служба російського зовнішньополітичного відомства.

"Розраховуємо, що, беручи участь у роботі цього органу ООН, який несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, ці держави будуть активно сприяти закріпленню центральної ролі Організації у світових справах, підвищення її ефективності та авторитету в реалізації глобального порядку денного, виступати за політико-дипломатичне врегулювання кризових ситуацій на основі суворого дотримання Цілей і Принципів Статуту ООН і міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

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У заяві МЗС РФ наголошується про готовність до конструктивної співпраці з знову обраними членами Ради Безпеки", якими стали Єгипет, Сенегал, Україна, Уругвай, Японія.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україну обрано непостійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на 2016-2017 роки, "за" проголосували 177 країн.

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Довідка УНІАН. До Ради Безпеки входять 15 країн. Постійними членами організації є тільки п'ять з них, які зіграли ключову роль у створенні ООН: Великобританія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США і Франція. Вони також мають право вето під час голосування.