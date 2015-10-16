Зсуви ґрунту в Каліфорнії: потік бруду накрив машини - BBC
13:57, 16 жовтня 2015Світ
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У регіоні на північ від Лос-Анджелеса потік бруду поховав під собою будинки та автомобілі.
У Каліфорнії - зсуви ґрунту / Скріншот відео BBC
Південь Каліфорнії потерпає від сильних злив, що спричинили масштабні повені та зсуви ґрунту, передає BBC Україна.
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У регіоні на північ від Лос-Анджелеса потік бруду поховав під собою будинки та автомобілі.
На порятунок водіїв, заблокованих у машинах, прибули бригади пожежників.
У Каліфорнії на зміну лісовим пожежам прийшли повені та зсуви ґрунту
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