Через сильні зливи у Марокко загинуло 32 особи

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на міністерство внутрішніх справ королівства.

Найрясніші опади і паводки були зафіксовані в регіоні Гуельмім, де жертвами розгулу стихії стали 24 людини. Ця область знаходиться в 200 км на південь від знаменитого курортного міста Агадір.

В даний час марокканські служби порятунку ведуть пошукову операцію з метою знайти шість чоловік, які вважаються зниклими безвісти.

Раніше рятувальним службам Марокко вдалося врятувати і надати допомогу 214 жителям районів, що опинилися у владі стихії. При цьому в ряді випадків були задіяні вертольоти королівської жандармерії, йдеться в заяві МВС.

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Збиток від злив і повеней вельми значний, зазначають місцеві влади. Близько сотні глинобитних споруд повністю або частково зруйновані. Десятки автодоріг регіонального значення перекриті.

Як вважають синоптики, до кінця сьогоднішнього дня в ряді областей на півдні Марокко збережеться погана погода. На думку жителів регіону Гуельмім, настільки масштабних повеней у південних областях країни не було багато років.