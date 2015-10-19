Німецькі праворадикали у Дрездені збирають акцію проти напливу мігрантів

Організатором акції виступив Політичний рух Pegida (Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу – ред.), передає радіо "Свобода". Активісти заявляють, що таким чином хочуть натиснути на канцлера Ангелу Меркель задля здійснення антиімміграційної політики.

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Підштовхнуло активістів до протестів і учорашнє голосування на парламентських виборах у Швейцарії, де партія консерваторів, що виступають проти прийому мігрантів, здобула майже третину місць.

Раніше представники руху Pegida закликали своїх прихильників прийти на акцію з чорними пов'язками на руках. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр через напад на жінку-кандидата в бургомістри у Кьольні заявив, що рух Pegida і його представники є правими екстремістами і закликав громадян Німеччини дистанціюватися від цього руху. За рухом стоять "жорсткі праворадикали", заявив міністр і додав, що "вони без розбору називають шукачів притулку зловмисниками, а всіх політиків - державними зрадниками. Це далеко від будь-якого демократичного консенсусу", передає українська редакція "Німецької хвилі".

Активність прихильників Pegida викликала відповідну активність і її противників, які бачать загрозу суспільству від цькування здебільшого мусульман, які проживають у Німеччині.

Німеччина нині є головним місцем в Європі для мігрантів, більшість з яких проходять через Туреччину і Балкани. Влада до кінця року очікує до мільйона прохань про притулок від біженців.

Понад 630 тис. людей, рятуючись від війни та злиднів, висадилися на берегах Європи цього року, чимало з них долали небезпечний морський шлях з Туреччини до Греції.