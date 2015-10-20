Генсек ООН прибуває до Ізраїлю з неоголошеним візитом на тлі загострення ситуації в країні

Палестинський міністр закордонних справ Ріяд Малкі заявив місцевим ЗМІ, що генсек ООН зустрінеться із палестинськими й ізраїльськими лідерами, передає радіо "Свобода".

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Неназваний чиновник в ООН підтвердив, що візит буде дводенним, але подробиць не став розголошувати.

Напередодні візиту Пан Ґі Мун оприлюднив відеозвернення із закликом до обох сторін проявити спокій і наголосив, що військового вирішення ситуації немає.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Джон Керрі також в найближчі дні зустрінеться в Німеччині з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, а потім – з палестинським лідером Махмудом Аббасом в Йорданії.

До спалахів насильства призвели, зокрема, чутки про те, що Ізраїль має намір захопити територію на Храмовій горі, де розташована мечеть Аль-Акса – третя за значенням святиня ісламського світу. Ізраїль спростовує ці чутки і звинувачує палестинців у підбурюванні.

Внаслідок хвилі насильства в Ізраїлі і на Західному березі загинули 8 ізраїльтян і 40 палестинців.