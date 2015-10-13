В Ізраїлі сталася низка терактів: троє загиблих, кілька десятків поранених (фото, відео)

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet, пише Європейська правда.

Як зазначається, вранці у вівторок, 13 жовтня, озброєний пістолетом злочинець в Єрусалимі відкрив стрілянину по пасажирах в автобусі, а його спільник у цей час завдавав людям удари ножем. В результаті двоє пасажирів загинули.

За попередніми даними, одного зловмисника вбили, іншого - затримали.

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Майже одночасно в іншому районі Єрусалиму терорист напав на пішоходів з ножем. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Нападника вдалося затримати.

Згідно з повідомленням, у місті Ранаана на північ від Тель-Авіва палестинець напав з ножем на ізраїльтянина. Постраждалий доставлений до лікарні. Терориста побили місцеві жителі. Він затриманий поліцією і госпіталізований.

Під час іншого нападу в Раанані поранено ще чотири людини.

Ще один теракт стався в місті Кирьят-Ата на півночі Ізраїлю. Поранення отримала одна людина, зловмисника затримали.

Теракти були здійснені в рамках "Дня гніву", оголошеного палестинськими угрупованнями.