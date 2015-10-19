Керрі зустрінеться з Нетаньяху і Аббасом на тлі загострення конфлікту між сторонами

Джон Керрі заявив, що в найближчі дні зустрінеться в Німеччині з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, а потім – з палестинським лідером Махмудом Аббасом в Йорданії, передає "Голос Америки". Переговори глави американської дипломатії будуть проходити на тлі кривавих сутичок між ізраїльтянами і палестинцями, які тривають вже більше двох тижнів.

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З початку жовтня 8 ізраїльтян було вбито і десятки отримали важкі поранення в результаті хвилі одиночних нападів з боку палестинців, озброєних найчастіше ножами і викрутками. У відповідь понад 40 озброєних палестинців були застрелені ізраїльськими силами безпеки, повідомляє Бі-бі-сі.

Джон Керрі підкреслив, що Ізраїль має повне право захищати своїх громадян від і непередбачуваних актів насильства.

Крім цього, держсекретар Джон Керрі також виступив з пропозицією на цьому тижні провести переговори щодо ситуації в Сирії з владою Росії, Саудівської Аравії, Туреччини і Йорданії.