Генерал армії США: влада Іраку не буде просити допомоги у Росії
Влада Іраку не має наміру звертатися за допомогою до російської армії для боротьби з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Джозеф Данфорд, передає Бі-бі-сі. За його словами, він сказав іракському керівництву, що Штатам буде важко надавати допомогу Іраку в тому випадку, якщо російська армія також буде там присутня. "Ми не зможемо проводити операції в Іраку, якщо там будуть одночасно діяти і росіяни", - зазначив генерал.
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Раніше ЗМІ цитували заяви прем'єр-міністра Іраку Хайдера Абаді, про те, що він позитивно ставиться до авіаударів російської авіації по позиціях джихадистів в країні.
Напередодні з'явилася інформація про те, що угруповання "Ісламська держава" з початку 2015 року послідовно нарощує свою пропагандистську активність російською мовою.