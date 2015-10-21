У Держдумі запропонували відшмагати російський уряд

Про це повідомляє РСН.

«Дивовижний звіт, жодної цифри! Рахункова палата каже: заборгованість суб'єктів Федерації зросла на 4%, заборгованість села не зменшилася, більше того, 30 «дочок» п'яти американських компаній фактично душать за ціною сільгоспвиробників. Кращий банкір позбавив фінансування весь реальний сектор. Весь світ знижує ставки, а ЦБ збільшує. Так вам треба було в уряді влаштувати прочуханку за виконанням антикризових заходів. У вас 20% виконано», - заявив депутат в ході урядової години в нижній палаті парламенту.

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Раніше Мінекономрозвитку Росії відмовилися від антикризового плану.

Як повідомляв УНІАН, на думку міжнародних аналітиків, через 2-3 роки РФ може зіткнутися з дефолтом федерального уряду, викликаним значними обсягами регіональних боргів.