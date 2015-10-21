У Держдумі запропонували відшмагати російський уряд
Депутат Державної думи від фракції КПРФ Микола Коломойцев пропонує відшмагати уряд за невиконання антикризових заходів.
Про це повідомляє РСН.
«Дивовижний звіт, жодної цифри! Рахункова палата каже: заборгованість суб'єктів Федерації зросла на 4%, заборгованість села не зменшилася, більше того, 30 «дочок» п'яти американських компаній фактично душать за ціною сільгоспвиробників. Кращий банкір позбавив фінансування весь реальний сектор. Весь світ знижує ставки, а ЦБ збільшує. Так вам треба було в уряді влаштувати прочуханку за виконанням антикризових заходів. У вас 20% виконано», - заявив депутат в ході урядової години в нижній палаті парламенту.
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Раніше Мінекономрозвитку Росії відмовилися від антикризового плану.
Як повідомляв УНІАН, на думку міжнародних аналітиків, через 2-3 роки РФ може зіткнутися з дефолтом федерального уряду, викликаним значними обсягами регіональних боргів.