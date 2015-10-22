Іракські військові виявили масові поховання бойовиків "Ісламської держави"

У них знаходилися тіла 365 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Straits Times.

Читайте такожПентагон підтвердив ліквідацію одного з бойовиків, який працював на "Аль-Каїду"

За словами одного з офіцерів, основна частина тіл - точну кількість трупів він не зміг назвати - була виявлена у братських могилах. При цьому він додав, що кілька тіл були виявлені поблизу. Військовослужбовець не уточнив, коли тіла були поховані і яким чином вдалося ідентифікувати їх як бойовиків "Ісламської держави".

19 жовтня іракські військові звільнили місто Байджі, яке перебувало під контролем ісламістів. Бої за місто армія почала 14 жовтня. Близько стратегічно важливого населеного пункту знаходиться найбільший у країні нафтопереробний завод. Байджі розташований в 150 км від Мосула, другого за величиною міста Іраку, яке ісламісти взяли в червні 2014 року.

Повідомлялося, що в перший день битви за місто було вбито одного з ватажків "Ісламської держави" Абу Сальман аль-Аскарі. Крім того, за даними іракських силовиків, в ході боїв деякі ісламісти відступили зі своїх позицій, за що були розстріляні соратниками.

11 жовтня ВПС Іраку атакували конвой, де імовірно перебував керівник "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. Пізніше з'явилися відомості про його поранення. Були ліквідовані 8 представників керівництва угруповання, проте глави ісламістів серед вбитих не знайшли. Пізніше з'явилися відомості про його поранення.