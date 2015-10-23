В армії Асада заявили, що знищили понад 300 терористів в Латакії
Також вони повідомляють, що взяли під контроль частину передмістя Дамаска.
Про це, посилаючись на офіційного представника ЗС Сирії, бригадного генерала Алі Майхуба, повідомляють "РИА Новости".
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Відзначається, що Сирійські війська взяли під контроль Джуб аль-Ахмар, частину міста Сальма, а в передмістях Дамаска армія Асада встановила повний контроль над районом Маджбаль у місті Харасті.
"В провінції Латакія знищено понад 300 терористів, машини з кулеметами в районі міст Сальма і Сад Бадрадун. Наші війська контролюють Джуб аль-Ахмар і частина міста Сальма", - сказав він.
"В передмістях Дамаска армія встановила повний контроль над районом Маджбаль в місті Харасті, завдала артилерійського поразки угрупованням в кварталі Нола Східної Гути, знищила велику кількість терористів", - додав аль-Ахмар.
Зазначимо, раніше Сполучені Штати Америки різко розкритикували Росію за її повітряні удари в Сирії по супротивникам режиму президента Башара аль-Асада, заявляючи, що ці удари тільки підсилюють екстремістське угрупування "Ісламська держава", проти якого вони нібито спрямовані.