В армії Асада заявили, що знищили понад 300 терористів в Латакії

Про це, посилаючись на офіційного представника ЗС Сирії, бригадного генерала Алі Майхуба, повідомляють "РИА Новости".

Читайте такожУ мережі з'явилося відео застосування РФ вогнеметних систем "Солнцепек" у Сирії

Відзначається, що Сирійські війська взяли під контроль Джуб аль-Ахмар, частину міста Сальма, а в передмістях Дамаска армія Асада встановила повний контроль над районом Маджбаль у місті Харасті.

"В провінції Латакія знищено понад 300 терористів, машини з кулеметами в районі міст Сальма і Сад Бадрадун. Наші війська контролюють Джуб аль-Ахмар і частина міста Сальма", - сказав він.

"В передмістях Дамаска армія встановила повний контроль над районом Маджбаль в місті Харасті, завдала артилерійського поразки угрупованням в кварталі Нола Східної Гути, знищила велику кількість терористів", - додав аль-Ахмар.

Зазначимо, раніше Сполучені Штати Америки різко розкритикували Росію за її повітряні удари в Сирії по супротивникам режиму президента Башара аль-Асада, заявляючи, що ці удари тільки підсилюють екстремістське угрупування "Ісламська держава", проти якого вони нібито спрямовані.