Туреччина готується прийняти десятки тисяч нових біженців із Сирії через авіаудари РФ

Туреччина готується прийняти десятки тисяч нових біженців із Сирії, які хочуть спробувати нелегально потрапити до Європи, після того, як урядові війська Башара Асада почали наступ на позиції повстанців.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Турецький уряд заявляє, що поки немає ніяких ознак втечі людей з Алеппо і прилеглих районів до Туреччини у великій кількості, але це лише питання часу.

"Ми готуємо наші команди для нової хвилі. У нас є пересувні кухні, їжа запакована", - сказав віце-президент турецького Червоного Півмісяця.

За його словами, з тих пір, як Росія почала бомбити Сирію три тижні тому, ситуація з біженцями погіршилася.

"Це помітно в південній і східній частині Алеппо. Приблизно 70-80 тисяч людей залишили свої будинки і зараз вони намагаються знайти безпечне місце", - сказав він.