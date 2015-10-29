У Швеції невідомі вилили запальну суміш у вікно притулку для мігрантів

Незважаючи на посилені заходи безпеки, які вживаються правоохоронними органами, у Швеції тривають підпали центрів для розміщення мігрантів, передає ТАСС.

Вранці 29 жовтня невідомі вилили запальну суміш у вікно притулку для дітей-біженців, які прибули в королівство без супроводу батьків, у містечку Чернарп комуни Хьор у південній провінції Сконе.

"Персонал прокинувся від звуку протипожежної сигналізації. Вони змогли самостійно погасити вогонь вогнегасниками до його поширення", - розповідає представник місцевої поліції Ханс Нільссон. Поліція почала розслідування даного інциденту, але поки нікого не затримано.

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З початку жовтня в королівстві зареєстровано 14 підпалів або спроб підпалів житла мігрантів. Міграційне управління та соціальні служби, які займаються прийомом підлітків-переселенців, прийняли рішення утримувати в таємниці адреси центрів прийому біженців. Поліція оголосила, що ще більше посилить охорону центрів мігрантів: на допомогу пішохідним патрулям прийдуть вертольоти з тепловізорами.

"Я дуже стурбований тим, що до цих пір у справі про підпали ніхто не затриманий. Але це не означає, що у нас немає підозр щодо можливих зловмисників", - зазначив глава поліцейського управління Дан Еліассон в інтерв'ю телеканалу СВТ.

Згідно опублікованому 22 жовтня прогнозу управління, 9,8-мільйонна Швеція в 2015-2016 рр може прийняти до 360 тис. мігрантів. Це найвищий показник на душу населення в ЄС.