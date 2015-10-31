Маккейн прокоментував рішення Обами направити до Сирії спецназ: це "вкрай неадекватна" відповідь

Про це заявив американський сенатор-республіканець, голова комітету з питань збройних сил Джон Маккейн, передає РБК.

"Такий стриманий і поступовий рух гнітюче неадекватний щодо масштабів проблем, з якими ми стикаємося, - в Сирії і Іраку на полях битв кожен день гинуть мирні люди, сотні тисяч біженців заполонили Європу, ерозія довіри до Америки прискорюється, вороги Америки прискорюють дестабілізацію міжнародного порядку", - написав сенатор у спеціальній заяві щодо цього.

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Маккейн вважає, що Білий дім не має реалістичної стратегії усунення президента Сирії Башара Асада від влади, а також для стримування впливу Росії та Ірану.

Вчора УНІАН повідомляв, що США відправлять в Сирію невелику групу американських сил спеціальних операцій у рамках боротьби проти "Ісламської держави". Джерела зазначають, сили спеціальних операцій будуть розміщені на півночі Сирії і будуть працювати разом з курдськими збройними формуваннями і "Вільною сирійською армією".