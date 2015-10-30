США розгорнуть у Сирії групу спецпризначення

Про це заявив високопоставлений чиновник США, передає NBC News.

Цей крок у США розглядають як "зрушення", а не "зміни" в американській стратегії проти ІДІЛ.

Інший високопоставлений американський чиновник заявив, що сили спеціальних операцій будуть розміщені на півночі Сирії і працюватимуть разом з курдськими збройними формуваннями та "Вільною сирійською армією".

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У свою чергу Reuters зазначає, що Обама, як очікується, має намір відправити щонайменше 60 військових.

Крім того, один американський чиновник заявив, що кількість, ймовірно, буде в діапазоні від 20 до 30 осіб, але не зміг надати детальну інформацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава США Барак Обама призначив Бретта Макгерка новим спецпредставником президента в коаліції на чолі з США з питань боротьби з «Ісламським державою».