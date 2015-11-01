Бойовики "Ісламської держави" не могли збити російський лайнер – The Telegraph

Про це з посиланням на консультанта Flight Global Девіда Лермона повідомляє The Telegraph.

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"Швидше за все, це була ракета типу Земля-Повітря, не один з тих ручних ПЗРК, які могли бути, як вважається, у єгипетській частині ІДІЛ. Для нього (ПЗРК) ця висота, близько 31 тисячі футів, - занадто велика. Крім заяви невідомого походження, ніщо не вказує, що це відбувалося саме так", - сказано в матеріалі.

"Навіть незважаючи на те, що літак летів на 2000 футів нижче, ніж MH17, для ручної установки це занадто багато", - підкреслив Лермон.

Як повідомляв УНІАН, на борту літака А-321, що прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, перебували 224 людини. Серед пасажирів лайнера було 4 громадян України.