США успішно провели масштабні навчання своєї системи протиракетної оборони

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

"Це були дуже складні практичні випробування, в рамках яких всім елементам системи ПРО довелося працювати у складі об'єднаної ешелонованої лінії оборони для виявлення, відстеження, розрізнення, поразки і знищення балістичних загроз", - йдеться в офіційній заяві за підсумками навчань.

Випробування проводилися на атолі Уейк в Тихому океані між Гаваями і Гуамом. У них взяли участь відразу кілька підрозділів американської армії, відповідальних за протиракетну оборону.

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У навчаннях були задіяні рухомий наземний протиракетний комплекс THAAD і надводна система Aegis. THAAD на Уейку виявила і знищила ракету малої дальності, потім разом з есмінцем John Paul Jones виявили і знищили ракету середньої дальності. При цьому ракета THAAD потрапила в ціль, але сама не здетонувала; причини цієї помилки поки з'ясовуються.